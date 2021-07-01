Токеноміка Cirus (CIRUS) Дізнайтеся ключову інформацію про Cirus (CIRUS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Cirus (CIRUS) Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Офіційний вебсайт: https://cirusfoundation.com Whitepaper: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Купити CIRUS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Cirus (CIRUS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Cirus (CIRUS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 220,00K $ 220,00K $ 220,00K Загальна пропозиція: $ 215,00M $ 215,00M $ 215,00M Циркуляційна пропозиція: $ 213,20M $ 213,20M $ 213,20M FDV (повністю розведена вартість): $ 221,85K $ 221,85K $ 221,85K Історичний максимум: $ 1,73 $ 1,73 $ 1,73 Історичний мінімум: $ 0,00081911 $ 0,00081911 $ 0,00081911 Поточна ціна: $ 0,00103255 $ 0,00103255 $ 0,00103255 Дізнайтеся більше про ціну Cirus (CIRUS)

Токеноміка Cirus (CIRUS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Cirus (CIRUS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CIRUS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CIRUS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CIRUS, досліджуйте ціну токена CIRUS в реальному часі!

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