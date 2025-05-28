Сьогоднішня ціна Cirus (CIRUS)

Поточна ціна Cirus (CIRUS) сьогодні становить 0,00146564 USD з ринковою капіталізацією $ 312,46K USD. Ціна CIRUS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cirus:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Cirus протягом дня — +2,39%

- циркуляційна пропозиція – 213,20M USD

Отримуйте оновлення цін CIRUS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CIRUS.