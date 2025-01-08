Ціна CIRI Coin (CIRI)
Поточна ціна CIRI Coin (CIRI) сьогодні становить 0.199936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CIRI Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.76 USD
- зміна ціни CIRI Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ -0.0279369373.
За останні 60 днів зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ -0.0309209021.
За останні 90 днів зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ -0.19371943762125893.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0279369373
|-13.97%
|60 днів
|$ -0.0309209021
|-15.46%
|90 днів
|$ -0.19371943762125893
|-49.21%
Останній аналіз цін CIRI Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacy-driven CIRI ecosystem. Through cutting-edge cryptography, encrypted messaging, and private key management, CIRI keeps messages and transactions confidential.
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