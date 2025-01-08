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Ціна CIRI Coin (CIRI)

USD

Графік ціни CIRI Coin (CIRI) в реальному часі

$0.199936
$0.199936$0.199936
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна CIRI Coin (CIRI)

Поточна ціна CIRI Coin (CIRI) сьогодні становить 0.199936 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CIRI Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.76 USD
- зміна ціни CIRI Coin протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники CIRI Coin (CIRI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ -0.0279369373.
За останні 60 днів зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ -0.0309209021.
За останні 90 днів зміна ціни CIRI Coin до USD становила $ -0.19371943762125893.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ -0.0279369373-13.97%
60 днів$ -0.0309209021-15.46%
90 днів$ -0.19371943762125893-49.21%

Аналіз цін CIRI Coin (CIRI)

Останній аналіз цін CIRI Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

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Ринкова інформація CIRI Coin (CIRI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке CIRI Coin ( CIRI)

CIRI Coin is the cryptocurrency used in the privacy-driven CIRI ecosystem. Through cutting-edge cryptography, encrypted messaging, and private key management, CIRI keeps messages and transactions confidential.

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Ресурс CIRI Coin (CIRI)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

CIRI до місцевих валют

1 CIRI до AUD
A$0.3198976
1 CIRI до GBP
0.1599488
1 CIRI до EUR
0.19193856
1 CIRI до USD
$0.199936
1 CIRI до MYR
RM0.89771264
1 CIRI до TRY
7.06373888
1 CIRI до JPY
¥31.6098816
1 CIRI до RUB
21.443136
1 CIRI до INR
17.15850752
1 CIRI до IDR
Rp3,224.77374208
1 CIRI до PHP
11.6662656
1 CIRI до EGP
￡E.10.1267584
1 CIRI до BRL
R$1.2196096
1 CIRI до CAD
C$0.28590848
1 CIRI до BDT
24.3522048
1 CIRI до NGN
309.01908224
1 CIRI до UAH
8.50527744
1 CIRI до VES
Bs10.596608
1 CIRI до PKR
Rs56.03406336
1 CIRI до KZT
106.29197568
1 CIRI до THB
฿6.90978816
1 CIRI до TWD
NT$6.56389888
1 CIRI до CHF
Fr0.1799424
1 CIRI до HKD
HK$1.55350272
1 CIRI до MAD
.د.م2.01135616