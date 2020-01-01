Токеноміка Circularity Finance (CIFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Circularity Finance (CIFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Circularity Finance (CIFI) Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms. Офіційний вебсайт: https://www.circularity.finance/ Whitepaper: https://elit-web3-solutions.gitbook.io/cifi-ecosystem/ Купити CIFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Circularity Finance (CIFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Circularity Finance (CIFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 700,03K $ 700,03K $ 700,03K Історичний максимум: $ 1,28 $ 1,28 $ 1,28 Історичний мінімум: $ 0,074419 $ 0,074419 $ 0,074419 Поточна ціна: $ 0,269297 $ 0,269297 $ 0,269297 Дізнайтеся більше про ціну Circularity Finance (CIFI)

Токеноміка Circularity Finance (CIFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Circularity Finance (CIFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CIFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CIFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CIFI, досліджуйте ціну токена CIFI в реальному часі!

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