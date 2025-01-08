Ціна Circularity Finance (CIFI)
Поточна ціна Circularity Finance (CIFI) сьогодні становить 0.263817 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Circularity Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.43K USD
- зміна ціни Circularity Finance протягом дня — -7.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Circularity Finance до USD становила $ -0.0212279883311908.
За останні 30 днів зміна ціни Circularity Finance до USD становила $ -0.0171293212.
За останні 60 днів зміна ціни Circularity Finance до USD становила $ +0.1515723639.
За останні 90 днів зміна ціни Circularity Finance до USD становила $ +0.13185037859519483.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0212279883311908
|-7.44%
|30 днів
|$ -0.0171293212
|-6.49%
|60 днів
|$ +0.1515723639
|+57.45%
|90 днів
|$ +0.13185037859519483
|+99.91%
Останній аналіз цін Circularity Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-7.44%
+21.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Circularity Finance is an innovative project positioned at the intersection of decentralized finance (DeFi) and sustainable development. It leverages blockchain technology to create a unique ecosystem that revolves around two utility tokens - CIFI and REFI. These tokens play a pivotal role in accessing various business micro-services and deploying Smart Assets, respectively, within the Circularity Finance ecosystem. The platform's architecture is built upon the principles regulatory on-boarding processes along with those favorable qualities of liquidity mining protocols, a concept rooted in DeFi, where liquidity providers are incentivized through token rewards. Circularity Finance extends this concept by integrating it with sustainability-focused mechanisms.
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