Сьогоднішня ціна Circular Protocol (CIRX)

Поточна ціна Circular Protocol (CIRX) сьогодні становить 0.00377875 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Circular Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 744.14K USD

- зміна ціни Circular Protocol протягом дня — -5.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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