Ціна Circular Protocol (CIRX)
Поточна ціна Circular Protocol (CIRX) сьогодні становить 0.00377875 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Circular Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 744.14K USD
- зміна ціни Circular Protocol протягом дня — -5.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CIRX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CIRX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Circular Protocol до USD становила $ -0.000207524501818176.
За останні 30 днів зміна ціни Circular Protocol до USD становила $ +0.0000845506.
За останні 60 днів зміна ціни Circular Protocol до USD становила $ +0.0001386287.
За останні 90 днів зміна ціни Circular Protocol до USD становила $ +0.000326711279029589.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000207524501818176
|-5.20%
|30 днів
|$ +0.0000845506
|+2.24%
|60 днів
|$ +0.0001386287
|+3.67%
|90 днів
|$ +0.000326711279029589
|+9.46%
Останній аналіз цін Circular Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-5.20%
+2.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Circular is a next generation multi-chain Layer 1 blockchain, designed to empower developers, institutions, and creators to build compliant, decentralized, and equitable applications across Healthcare, DeSci, DeFi and GameFi sectors. Circular (CIRX) is integral to the Circular Blockchain, serving as the primary means for transaction fees and governance participation. Unlike typical smart contract tokens, CIRX is seamlessly integrated into the network's code, ensuring efficient transactions akin to Bitcoin's framework. Despite this, it remains versatile, interacting with smart contracts for various operations. Beyond transaction fees, CIRX is used for purchasing services and products within the ecosystem, with pricing available on our website. Additionally, it incentivizes node operators through block rewards, enhancing network security and efficiency. CIRX coin holders will have voting rights on key decisions related to the platform's development, including proposed changes to the protocol and future feature additions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CIRX до AUD
A$0.006046
|1 CIRX до GBP
￡0.003023
|1 CIRX до EUR
€0.0036276
|1 CIRX до USD
$0.00377875
|1 CIRX до MYR
RM0.0169665875
|1 CIRX до TRY
₺0.1335032375
|1 CIRX до JPY
¥0.597420375
|1 CIRX до RUB
₽0.4052709375
|1 CIRX до INR
₹0.324292325
|1 CIRX до IDR
Rp60.9475721125
|1 CIRX до PHP
₱0.2204900625
|1 CIRX до EGP
￡E.0.1913936875
|1 CIRX до BRL
R$0.023050375
|1 CIRX до CAD
C$0.0054036125
|1 CIRX до BDT
৳0.46025175
|1 CIRX до NGN
₦5.8403982125
|1 CIRX до UAH
₴0.160748025
|1 CIRX до VES
Bs0.20027375
|1 CIRX до PKR
Rs1.059032475
|1 CIRX до KZT
₸2.0088968625
|1 CIRX до THB
฿0.1305936
|1 CIRX до TWD
NT$0.1240563625
|1 CIRX до CHF
Fr0.003400875
|1 CIRX до HKD
HK$0.0293608875
|1 CIRX до MAD
.د.م0.038014225