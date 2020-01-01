Токеноміка Circuits of Value (COVAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Circuits of Value (COVAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Circuits of Value (COVAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Circuits of Value (COVAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Загальна пропозиція: $ 1,78B $ 1,78B $ 1,78B Циркуляційна пропозиція: $ 1,78B $ 1,78B $ 1,78B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,27M $ 1,27M $ 1,27M Історичний максимум: $ 0,250821 $ 0,250821 $ 0,250821 Історичний мінімум: $ 0,000010 $ 0,000010 $ 0,000010 Поточна ціна: $ 0,00070856 $ 0,00070856 $ 0,00070856 Дізнайтеся більше про ціну Circuits of Value (COVAL)

Токеноміка Circuits of Value (COVAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Circuits of Value (COVAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів COVAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів COVAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку COVAL, досліджуйте ціну токена COVAL в реальному часі!

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