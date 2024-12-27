Сьогоднішня ціна Circuits of Value (COVAL)

Поточна ціна Circuits of Value (COVAL) сьогодні становить 0.00191855 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42M USD. Ціна COVAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Circuits of Value:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.37K USD

- зміна ціни Circuits of Value протягом дня — +0.10%

- циркуляційна пропозиція – 1.78B USD

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