Ціна Circuits of Value (COVAL)
Поточна ціна Circuits of Value (COVAL) сьогодні становить 0.00191855 USD з ринковою капіталізацією $ 3.42M USD. Ціна COVAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Circuits of Value:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.37K USD
- зміна ціни Circuits of Value протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 1.78B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Circuits of Value до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Circuits of Value до USD становила $ -0.0001143333.
За останні 60 днів зміна ціни Circuits of Value до USD становила $ -0.0001362746.
За останні 90 днів зміна ціни Circuits of Value до USD становила $ -0.001520431129714613.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.10%
|30 днів
|$ -0.0001143333
|-5.95%
|60 днів
|$ -0.0001362746
|-7.10%
|90 днів
|$ -0.001520431129714613
|-44.21%
Останній аналіз цін Circuits of Value: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
+0.10%
+17.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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