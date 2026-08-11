Сьогоднішня ціна Circuit LLM

Поточна ціна Circuit LLM (CIRC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,75% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CIRC до USD становить $ 0 за CIRC.

Circuit LLM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18 246,78, з циркуляційною пропозицією у 989,98M CIRC. Протягом останніх 24 годин CIRC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CIRC змінився на +0,33% за останню годину та на -29,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Circuit LLM (CIRC)

Ринкова капіталізація $ 18,25K$ 18,25K $ 18,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,43K$ 18,43K $ 18,43K Циркуляційне постачання 989,98M 989,98M 989,98M Загальна пропозиція 999 982 374,94445 999 982 374,94445 999 982 374,94445

Поточна ринкова капіталізація Circuit LLM — $ 18,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CIRC — 989,98M, зі загальною пропозицією 999982374.94445. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,43K.