Сьогоднішня ціна CircleSwap (CIR)

Поточна ціна CircleSwap (CIR) сьогодні становить 0.081199 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CircleSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 594.02 USD

- зміна ціни CircleSwap протягом дня — -10.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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