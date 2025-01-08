Ціна CircleSwap (CIR)
Поточна ціна CircleSwap (CIR) сьогодні становить 0.081199 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CircleSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 594.02 USD
- зміна ціни CircleSwap протягом дня — -10.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CircleSwap до USD становила $ -0.0093938845558632.
За останні 30 днів зміна ціни CircleSwap до USD становила $ -0.0025104457.
За останні 60 днів зміна ціни CircleSwap до USD становила $ -0.0027732544.
За останні 90 днів зміна ціни CircleSwap до USD становила $ +0.0150784659585734.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0093938845558632
|-10.36%
|30 днів
|$ -0.0025104457
|-3.09%
|60 днів
|$ -0.0027732544
|-3.41%
|90 днів
|$ +0.0150784659585734
|+22.80%
Останній аналіз цін CircleSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-10.36%
+2.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CircleSwap is a decentralized crypto-asset trading and management platform that integrates Circle, a group of like-minds and Swap, decentralized trading, enabling share of trust and benefits on the basis of transfer in/between individualized crypto-asset. CircleSwap features a rich array of financial derivatives including liquidity mining, banking and crypto-asset hedging.
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