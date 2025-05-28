Сьогоднішня ціна Circle USYC (USYC)

Поточна ціна Circle USYC (USYC) сьогодні становить 1,095 USD з ринковою капіталізацією $ 411,08M USD. Ціна USYC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Circle USYC:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Circle USYC протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 375,53M USD

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