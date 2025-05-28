Ціна Circle USYC (USYC)
Поточна ціна Circle USYC (USYC) сьогодні становить 1,095 USD з ринковою капіталізацією $ 411,08M USD. Ціна USYC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Circle USYC:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Circle USYC протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 375,53M USD
Отримуйте оновлення цін USYC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USYC.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Circle USYC до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Circle USYC до USD становила $ +0,0107949480.
За останні 60 днів зміна ціни Circle USYC до USD становила $ +0,0133948065.
За останні 90 днів зміна ціни Circle USYC до USD становила $ +0,0202630171269036.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0,0107949480
|+0,99%
|60 днів
|$ +0,0133948065
|+1,22%
|90 днів
|$ +0,0202630171269036
|+1,89%
Останній аналіз цін Circle USYC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0,66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USYC: Tokenized Money Market Fund Hashnote International Short Duration Yield Fund Ltd. invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo/reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term Fed rate returns. Tokenization enables the fund to deliver rapid transactions, onchain transparency, and seamless composability—while maintaining strong controls across regulatory and credit dimensions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USYC до VND
₫28 076,895
|1 USYC до AUD
A$1,69725
|1 USYC до GBP
￡0,8103
|1 USYC до EUR
€0,9636
|1 USYC до USD
$1,095
|1 USYC до MYR
RM4,63185
|1 USYC до TRY
₺42,7488
|1 USYC до JPY
¥158,0523
|1 USYC до RUB
₽87,87375
|1 USYC до INR
₹93,45825
|1 USYC до IDR
Rp17 950,8168
|1 USYC до KRW
₩1 506,18345
|1 USYC до PHP
₱60,82725
|1 USYC до EGP
￡E.54,54195
|1 USYC до BRL
R$6,18675
|1 USYC до CAD
C$1,50015
|1 USYC до BDT
৳133,6776
|1 USYC до NGN
₦1 735,3341
|1 USYC до UAH
₴45,6396
|1 USYC до VES
Bs102,93
|1 USYC до PKR
Rs308,36295
|1 USYC до KZT
₸557,5302
|1 USYC до THB
฿35,916
|1 USYC до TWD
NT$32,86095
|1 USYC до AED
د.إ4,01865
|1 USYC до CHF
Fr0,8979
|1 USYC до HKD
HK$8,57385
|1 USYC до MAD
.د.م10,10685
|1 USYC до MXN
$21,0459