Ціна CipherAI (CIPHER)
Поточна ціна CipherAI (CIPHER) сьогодні становить 0,0001294 USD з ринковою капіталізацією $ 113,48K USD. Ціна CIPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CipherAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни CipherAI протягом дня — +9,19%
- циркуляційна пропозиція – 876,99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CipherAI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CipherAI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CipherAI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CipherAI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+9,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CipherAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1,01%
+9,19%
-15,24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cipher is an on-chain forensic analytics protocol built natively on Solana. It streams every block, mempool event, and token transfer into an AI-assisted indexing engine that reconstructs wallet relationships, liquidity movements, and contract provenance in real time. The platform surfaces actionable insight—such as bundled buys, suspicious token mints, or coordinated liquidity pulls—through an open GraphQL API, a web dashboard, and Telegram/Discord bots. By exposing ground-truth data and machine-learned risk flags, Cipher helps traders, market-makers, and compliance teams navigate the fast-moving meme-coin ecosystem with greater transparency and speed, reducing informational asymmetry without obliging users to run heavy infrastructure.
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