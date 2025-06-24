Сьогоднішня ціна CipherAI (CIPHER)

Поточна ціна CipherAI (CIPHER) сьогодні становить 0,0001294 USD з ринковою капіталізацією $ 113,48K USD. Ціна CIPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CipherAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни CipherAI протягом дня — +9,19%

- циркуляційна пропозиція – 876,99M USD

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