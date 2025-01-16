Ціна Cipher Protocol (CIPHER)
Поточна ціна Cipher Protocol (CIPHER) сьогодні становить 0.00219835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cipher Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD
- зміна ціни Cipher Protocol протягом дня — -2.21%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cipher Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cipher Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Cipher Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Cipher Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cipher Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
-2.21%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Privacy-AI Optimization-Scalability Cipher Protocol is a next-generation layer one blockchain focused on delivering unparalleled privacy, security, and scalability. Leveraging technologies such as zk-SNARKs, Fully Homomorphic Encryption (FHE), and AI-driven network optimization, Cipher Protocol aims to redefine privacy in the Web3 era. ### Why Choose Cipher Protocol? Privacy First Advanced zk-SNARKs and FHE ensure user privacy, confidential transactions, and data protection. AI-Driven Scalability AI manages network efficiency, predictive resource allocation, and smart contract security audits. EVM Compatibility Compatible with EVM for seamless integration with Ethereum tools and dApps. Seamless Interoperability Built on Ethereum, it enables cross-chain compatibility and privacy-preserving transactions. Decentralized Governance Community-driven decision-making with AI-enhanced voting mechanisms. Hybrid Consensus Combines PoS and zk-SNARKs for secure, efficient, and decentralized validation. ### Use Case Confidential Decentralized Finance Anonymous Donations and Crowdfunding Private Identity Management Private Smart Contracts Privacy-Preserving Cross-Border Payments
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