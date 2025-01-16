Сьогоднішня ціна Cipher Protocol (CIPHER)

Поточна ціна Cipher Protocol (CIPHER) сьогодні становить 0.00219835 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIPHER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cipher Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.10K USD

- зміна ціни Cipher Protocol протягом дня — -2.21%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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