Ціна cig (CIG)
Поточна ціна cig (CIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.84K USD. Ціна CIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності cig:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 438.33 USD
- зміна ціни cig протягом дня — -8.82%
- циркуляційна пропозиція – 997.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни cig до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни cig до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни cig до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни cig до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.82%
|30 днів
|$ 0
|-48.76%
|60 днів
|$ 0
|-92.65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін cig: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-8.82%
-7.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem.
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