Сьогоднішня ціна cig (CIG)

Поточна ціна cig (CIG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.84K USD. Ціна CIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності cig:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 438.33 USD

- зміна ціни cig протягом дня — -8.82%

- циркуляційна пропозиція – 997.89M USD

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