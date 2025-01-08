Ціна CIFI (CIFI)
Поточна ціна CIFI (CIFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CIFI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.47 USD
- зміна ціни CIFI протягом дня — +0.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CIFI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CIFI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CIFI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CIFI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CIFI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CIFI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.28%
|30 днів
|$ 0
|-13.87%
|60 днів
|$ 0
|+12.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CIFI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.28%
+3.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A web3 messaging platform for one-to-one messaging & community building
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CIFI до AUD
A$--
|1 CIFI до GBP
￡--
|1 CIFI до EUR
€--
|1 CIFI до USD
$--
|1 CIFI до MYR
RM--
|1 CIFI до TRY
₺--
|1 CIFI до JPY
¥--
|1 CIFI до RUB
₽--
|1 CIFI до INR
₹--
|1 CIFI до IDR
Rp--
|1 CIFI до PHP
₱--
|1 CIFI до EGP
￡E.--
|1 CIFI до BRL
R$--
|1 CIFI до CAD
C$--
|1 CIFI до BDT
৳--
|1 CIFI до NGN
₦--
|1 CIFI до UAH
₴--
|1 CIFI до VES
Bs--
|1 CIFI до PKR
Rs--
|1 CIFI до KZT
₸--
|1 CIFI до THB
฿--
|1 CIFI до TWD
NT$--
|1 CIFI до CHF
Fr--
|1 CIFI до HKD
HK$--
|1 CIFI до MAD
.د.م--