Сьогоднішня ціна CICADA rtUSQ

Поточна ціна CICADA rtUSQ (RTUSQ) сьогодні становить $ 0.97602, зі зміною 0.03% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RTUSQ до USD становить $ 0.97602 за RTUSQ.

CICADA rtUSQ наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,469,514, з циркуляційною пропозицією у 1.51M RTUSQ. Протягом останніх 24 годин RTUSQ торгувався між $ 0.975992 (мінімум) та $ 0.976346 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.001, тоді як історичний мінімум — $ 0.854343.

У короткостроковій динаміці RTUSQ змінився на -- за останню годину та на +1.61% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 44.58.

Ринкова інформація щодо CICADA rtUSQ (RTUSQ)

Ринкова капіталізація $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Обсяг (за 24 год) $ 44.58$ 44.58 $ 44.58 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Циркуляційне постачання 1.51M 1.51M 1.51M Загальна пропозиція 1,505,653.735981791 1,505,653.735981791 1,505,653.735981791

Поточна ринкова капіталізація CICADA rtUSQ — $ 1.47M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 44.58. Циркуляційна пропозиція RTUSQ — 1.51M, зі загальною пропозицією 1505653.735981791. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.63M.