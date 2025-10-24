Інформація щодо ціни Cicada Finance (LTCIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0021558 $ 0,0021558 $ 0,0021558 Мін. за 24 год $ 0,00222656 $ 0,00222656 $ 0,00222656 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0021558$ 0,0021558 $ 0,0021558 Макс. за 24 год $ 0,00222656$ 0,00222656 $ 0,00222656 Рекордний максимум $ 0,00289418$ 0,00289418 $ 0,00289418 Найнижча ціна $ 0,00209182$ 0,00209182 $ 0,00209182 Зміна ціни (за 1 год) -0,21% Зміна ціни (1 дн.) +1,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,21%

Актуальна ціна Cicada Finance (LTCIC) становить $0,00221066. За останні 24 години LTCIC торгувався між мінімумом у $ 0,0021558 і максимумом у $ 0,00222656, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LTCIC становить $ 0,00289418, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00209182.

Що стосується короткострокових результатів, то LTCIC змінився на -0,21% за останню годину, +1,09% за 24 години та на -0,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cicada Finance (LTCIC)

Ринкова капіталізація $ 5,79M$ 5,79M $ 5,79M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,22M$ 22,22M $ 22,22M Циркуляційне постачання 2,61B 2,61B 2,61B Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Cicada Finance — $ 5,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LTCIC — 2,61B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,22M.