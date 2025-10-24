Актуальна ціна Cicada Finance сьогодні становить 0,00221066 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LTCIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LTCIC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Cicada Finance сьогодні становить 0,00221066 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни LTCIC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни LTCIC на MEXC вже зараз.

Логотип Cicada Finance

Ціна Cicada Finance (LTCIC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 LTCIC до USD:

$0,00221067
+1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Cicada Finance (LTCIC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:39:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Cicada Finance (LTCIC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0021558
Мін. за 24 год
$ 0,00222656
Макс. за 24 год

$ 0,0021558
$ 0,00222656
$ 0,00289418
$ 0,00209182
-0,21%

+1,09%

-0,21%

-0,21%

Актуальна ціна Cicada Finance (LTCIC) становить $0,00221066. За останні 24 години LTCIC торгувався між мінімумом у $ 0,0021558 і максимумом у $ 0,00222656, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LTCIC становить $ 0,00289418, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00209182.

Що стосується короткострокових результатів, то LTCIC змінився на -0,21% за останню годину, +1,09% за 24 години та на -0,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Cicada Finance (LTCIC)

$ 5,79M
--
$ 22,22M
2,61B
10 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Cicada Finance — $ 5,79M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LTCIC — 2,61B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,22M.

Історія ціни Cicada Finance (LTCIC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cicada Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Cicada Finance до USD становила $ -0,0002973532.
За останні 60 днів зміна ціни Cicada Finance до USD становила $ -0,0004799718.
За останні 90 днів зміна ціни Cicada Finance до USD становила $ -0,000611224613554015.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,09%
30 днів$ -0,0002973532-13,45%
60 днів$ -0,0004799718-21,71%
90 днів$ -0,000611224613554015-21,66%

Що таке Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

Ресурс Cicada Finance (LTCIC)

Прогноз ціни Cicada Finance (USD)

Скільки коштуватиме Cicada Finance (LTCIC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Cicada Finance (LTCIC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Cicada Finance.

Перегляньте прогноз ціни Cicada Finance вже зараз!

LTCIC до місцевих валют

Токеноміка Cicada Finance (LTCIC)

Розуміння токеноміки Cicada Finance (LTCIC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена LTCIC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Cicada Finance (LTCIC)

Скільки сьогодні коштує Cicada Finance (LTCIC)?
Актуальна ціна LTCIC у USD становить 0,00221066 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна LTCIC до USD?
Поточна ціна LTCIC до USD — $ 0,00221066. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Cicada Finance?
Ринкова капіталізація LTCIC — $ 5,79M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція LTCIC?
Циркуляційна пропозиція LTCIC — 2,61B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) LTCIC?
LTCIC досяг історичної максимальної ціни у 0,00289418 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) LTCIC?
Історична мінімальна ціна LTCIC становила 0,00209182 USD.
Який обсяг торгівлі LTCIC?
Актуальний обсяг торгівлі LTCIC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна LTCIC цього року?
LTCIC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни LTCIC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Cicada Finance (LTCIC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.