Сьогоднішня ціна CIA (CIA)

Поточна ціна CIA (CIA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.36 USD

- зміна ціни CIA протягом дня — -4.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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