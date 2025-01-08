Ціна CHWY (CHWY)
Поточна ціна CHWY (CHWY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHWY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHWY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 850.04 USD
- зміна ціни CHWY протягом дня — -7.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHWY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHWY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHWY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHWY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.58%
|30 днів
|$ 0
|-13.11%
|60 днів
|$ 0
|-24.14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHWY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-7.58%
+27.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHWY is a Ethereum-based memecoin inspired by TheRoaringKitty's post, with a cute dog logo and a dedicated community.
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