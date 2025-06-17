Ціна Chutes (SN64)
Поточна ціна Chutes (SN64) сьогодні становить 80,89 USD з ринковою капіталізацією $ 103,04M USD. Ціна SN64 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chutes:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Chutes протягом дня — +1,32%
- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chutes до USD становила $ +1,057.
За останні 30 днів зміна ціни Chutes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chutes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chutes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,057
|+1,32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chutes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,09%
+1,32%
-16,38%
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