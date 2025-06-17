Сьогоднішня ціна Chutes (SN64)

Поточна ціна Chutes (SN64) сьогодні становить 80,89 USD з ринковою капіталізацією $ 103,04M USD. Ціна SN64 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chutes:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chutes протягом дня — +1,32%

- циркуляційна пропозиція – 1,27M USD

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