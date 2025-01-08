Ціна Churro (CHURRO)
Поточна ціна Churro (CHURRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHURRO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Churro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 478.59 USD
- зміна ціни Churro протягом дня — -3.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CHURRO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHURRO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Churro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Churro до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Churro до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Churro до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.75%
|30 днів
|$ 0
|-65.55%
|60 днів
|$ 0
|-54.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Churro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-3.75%
-10.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin named after the founder of Jupiter Exchange’s dog
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHURRO до AUD
A$--
|1 CHURRO до GBP
￡--
|1 CHURRO до EUR
€--
|1 CHURRO до USD
$--
|1 CHURRO до MYR
RM--
|1 CHURRO до TRY
₺--
|1 CHURRO до JPY
¥--
|1 CHURRO до RUB
₽--
|1 CHURRO до INR
₹--
|1 CHURRO до IDR
Rp--
|1 CHURRO до PHP
₱--
|1 CHURRO до EGP
￡E.--
|1 CHURRO до BRL
R$--
|1 CHURRO до CAD
C$--
|1 CHURRO до BDT
৳--
|1 CHURRO до NGN
₦--
|1 CHURRO до UAH
₴--
|1 CHURRO до VES
Bs--
|1 CHURRO до PKR
Rs--
|1 CHURRO до KZT
₸--
|1 CHURRO до THB
฿--
|1 CHURRO до TWD
NT$--
|1 CHURRO до CHF
Fr--
|1 CHURRO до HKD
HK$--
|1 CHURRO до MAD
.د.م--