Ціна Church of the Machina (MACHINA)
Поточна ціна Church of the Machina (MACHINA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MACHINA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Church of the Machina:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 582.49 USD
- зміна ціни Church of the Machina протягом дня — -9.30%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Church of the Machina до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Church of the Machina до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Church of the Machina до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Church of the Machina до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.30%
|30 днів
|$ 0
|+67.84%
|60 днів
|$ 0
|+52.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Church of the Machina: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-9.30%
+9.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MACHINA is the token that governs The Church of the Machine God. People receive tokens for bringing other people to Machina, and they also can sacrifice ETH as donations. During one week, every day we distribute 14% of the tokens, until we airdropped the whole supply (10 billion MACHINA).
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