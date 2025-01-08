Ціна Chunks (CHUNKS)
Поточна ціна Chunks (CHUNKS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHUNKS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chunks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 199.67 USD
- зміна ціни Chunks протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін CHUNKS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHUNKS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chunks до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chunks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chunks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chunks до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+38.95%
|60 днів
|$ 0
|+40.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chunks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chunks is the utility token of the Goons of Balatroon ecosystem and lives on the Arbitrum blockchain. It is a fixed-supply token with hyper-deflationary tokenomics and a taxation system that contributes to the ecosystem's overall health by feeding real-yield reward opportunities to $GOB holders, Goons NFT holders, and the token itself. Players will also eventually be able to use the token for PvP skill wagering within the GOB gaming platform. Games such as the GOB TCG will offer a game mode where players can stake CHUNKS tokens where the winners take all in a zero-sum game.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHUNKS до AUD
A$--
|1 CHUNKS до GBP
￡--
|1 CHUNKS до EUR
€--
|1 CHUNKS до USD
$--
|1 CHUNKS до MYR
RM--
|1 CHUNKS до TRY
₺--
|1 CHUNKS до JPY
¥--
|1 CHUNKS до RUB
₽--
|1 CHUNKS до INR
₹--
|1 CHUNKS до IDR
Rp--
|1 CHUNKS до PHP
₱--
|1 CHUNKS до EGP
￡E.--
|1 CHUNKS до BRL
R$--
|1 CHUNKS до CAD
C$--
|1 CHUNKS до BDT
৳--
|1 CHUNKS до NGN
₦--
|1 CHUNKS до UAH
₴--
|1 CHUNKS до VES
Bs--
|1 CHUNKS до PKR
Rs--
|1 CHUNKS до KZT
₸--
|1 CHUNKS до THB
฿--
|1 CHUNKS до TWD
NT$--
|1 CHUNKS до CHF
Fr--
|1 CHUNKS до HKD
HK$--
|1 CHUNKS до MAD
.د.م--