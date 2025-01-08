Ціна Chunk (CHUNK)
Поточна ціна Chunk (CHUNK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.57K USD. Ціна CHUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chunk:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD
- зміна ціни Chunk протягом дня — +295.12%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chunk до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chunk до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chunk до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chunk до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+295.12%
|30 днів
|$ 0
|+139.95%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chunk: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+73.55%
+295.12%
+350.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHUNK is a Solana-based meme token inspired by the idea of a 'fat cat' that grows chunkier as its price increases. It represents the humor and creativity of the crypto community, thriving purely on entertainment, community-driven hype, and shared imagination. With no intrinsic value, utility or expectation of financial return, CHUNK is a playful experiment that captures the spirit of fun and unpredictability in the decentralized token space.
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