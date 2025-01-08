Сьогоднішня ціна Chunk (CHUNK)

Поточна ціна Chunk (CHUNK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 32.57K USD. Ціна CHUNK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chunk:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.17K USD

- зміна ціни Chunk протягом дня — +295.12%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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