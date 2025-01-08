Сьогоднішня ціна Chump Change (CHUMP)

Поточна ціна Chump Change (CHUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.12K USD. Ціна CHUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chump Change:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.11 USD

- зміна ціни Chump Change протягом дня — -5.65%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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