Ціна Chump Change (CHUMP)
Поточна ціна Chump Change (CHUMP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.12K USD. Ціна CHUMP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chump Change:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.11 USD
- зміна ціни Chump Change протягом дня — -5.65%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chump Change до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chump Change до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chump Change до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chump Change до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.65%
|30 днів
|$ 0
|-49.40%
|60 днів
|$ 0
|-40.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chump Change: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.37%
-5.65%
+11.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WELCOME TO CHUMPS. WHERE SOLANA MEETS FOOLISHNESS IN THE FORM OF DEGEN CHIMPS! THESE PLAYFUL PRIMATES ARE STORMING THE BLOCKCHAIN WITH THEIR MEME FILLED ANTICS, OFFERING NFTS AND A TOKEN ON SOLANA! JOIN THE ADVENTURE AS WE UNLEASH THE CHAOS AND LAUGHTER. CREATING A DIGITAL JUNGLE WHERE EVERY PIXEL PULSATES WITH ENERGY AND EVERY TRANSACTION BRINGS A SMILE. GET READY TO DIVE INTO THE WILD WORLD OF CHUMPS - IT'S A REVELATION YOU WON'T WANT TO MISS!
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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