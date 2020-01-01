Токеноміка Chumbi Valley (CHMB) Дізнайтеся ключову інформацію про Chumbi Valley (CHMB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Chumbi Valley (CHMB) Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community. Офіційний вебсайт: https://chumbivalley.com Whitepaper: https://chumbivalley.com/whitepaper Купити CHMB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Chumbi Valley (CHMB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Chumbi Valley (CHMB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 161,78K $ 161,78K $ 161,78K Загальна пропозиція: $ 27,37B $ 27,37B $ 27,37B Циркуляційна пропозиція: $ 21,07B $ 21,07B $ 21,07B FDV (повністю розведена вартість): $ 210,16K $ 210,16K $ 210,16K Історичний максимум: $ 0,150731 $ 0,150731 $ 0,150731 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Chumbi Valley (CHMB)

Токеноміка Chumbi Valley (CHMB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Chumbi Valley (CHMB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHMB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHMB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHMB, досліджуйте ціну токена CHMB в реальному часі!

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