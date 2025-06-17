Ціна Chumbi Valley (CHMB)
Поточна ціна Chumbi Valley (CHMB) сьогодні становить 0,00000757 USD з ринковою капіталізацією $ 156,65K USD. Ціна CHMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chumbi Valley:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Chumbi Valley протягом дня — -2,73%
- циркуляційна пропозиція – 21,07B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chumbi Valley до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chumbi Valley до USD становила $ -0,0000039466.
За останні 60 днів зміна ціни Chumbi Valley до USD становила $ -0,0000039389.
За останні 90 днів зміна ціни Chumbi Valley до USD становила $ -0,000005877736855764383.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2,73%
|30 днів
|$ -0,0000039466
|-52,13%
|60 днів
|$ -0,0000039389
|-52,03%
|90 днів
|$ -0,000005877736855764383
|-43,70%
Останній аналіз цін Chumbi Valley: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+7,93%
-2,73%
-61,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chumbi Valley is an enchanting RPG Play-to-Earn blockchain game being built on BSC & Polygon. Chumbi Valley features NFT creatures and original art inspired by Pokemon and Studio Ghibli. Chumbi are adorable bipedal NFT creatures that inhabit a mysterious forest valley. As the main character, you can breed and collect Chumbi, explore with them and battle to earn crypto rewards. Earn additional rewards by working with your Chumbi to maintain a farm and grow crops. Gather in-game resources to craft NFT items and even earn while offline with Chumbi automation spells. Additionally, you can own NFT land plots in Chumbi Village, where you can interact with other players and build a community.
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