Сьогоднішня ціна Chumbi Valley (CHMB)

Поточна ціна Chumbi Valley (CHMB) сьогодні становить 0,00000757 USD з ринковою капіталізацією $ 156,65K USD. Ціна CHMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chumbi Valley:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Chumbi Valley протягом дня — -2,73%

- циркуляційна пропозиція – 21,07B USD

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