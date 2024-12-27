Ціна Chudjak (CHUD)
Поточна ціна Chudjak (CHUD) сьогодні становить 0.01060366 USD з ринковою капіталізацією $ 9.83M USD. Ціна CHUD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chudjak:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.79K USD
- зміна ціни Chudjak протягом дня — -2.48%
- циркуляційна пропозиція – 926.93M USD
Отримуйте оновлення цін CHUD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHUD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chudjak до USD становила $ -0.00026985953064822.
За останні 30 днів зміна ціни Chudjak до USD становила $ -0.0012900084.
За останні 60 днів зміна ціни Chudjak до USD становила $ -0.0033738152.
За останні 90 днів зміна ціни Chudjak до USD становила $ +0.001445365069962088.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00026985953064822
|-2.48%
|30 днів
|$ -0.0012900084
|-12.16%
|60 днів
|$ -0.0033738152
|-31.81%
|90 днів
|$ +0.001445365069962088
|+15.78%
Останній аналіз цін Chudjak: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.74%
-2.48%
+15.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Billions Must Buy
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHUD до AUD
A$0.0170718926
|1 CHUD до GBP
￡0.0083768914
|1 CHUD до EUR
€0.0101795136
|1 CHUD до USD
$0.01060366
|1 CHUD до MYR
RM0.0473983602
|1 CHUD до TRY
₺0.3736729784
|1 CHUD до JPY
¥1.673787731
|1 CHUD до RUB
₽1.1029927132
|1 CHUD до INR
₹0.9068250032
|1 CHUD до IDR
Rp171.0267502498
|1 CHUD до PHP
₱0.6172390486
|1 CHUD до EGP
￡E.0.5393021476
|1 CHUD до BRL
R$0.0654245822
|1 CHUD до CAD
C$0.0152692704
|1 CHUD до BDT
৳1.265016638
|1 CHUD до NGN
₦16.4142536068
|1 CHUD до UAH
₴0.4438692076
|1 CHUD до VES
Bs0.54078666
|1 CHUD до PKR
Rs2.9470752238
|1 CHUD до KZT
₸5.4855914278
|1 CHUD до THB
฿0.3612666962
|1 CHUD до TWD
NT$0.348330231
|1 CHUD до CHF
Fr0.009543294
|1 CHUD до HKD
HK$0.0822844016
|1 CHUD до MAD
.د.م0.1066728196