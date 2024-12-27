Сьогоднішня ціна Chudjak (CHUD)

Поточна ціна Chudjak (CHUD) сьогодні становить 0.01060366 USD з ринковою капіталізацією $ 9.83M USD. Ціна CHUD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chudjak:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.79K USD

- зміна ціни Chudjak протягом дня — -2.48%

- циркуляційна пропозиція – 926.93M USD

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