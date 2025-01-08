Ціна Chucky (CHUCKY)
Поточна ціна Chucky (CHUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chucky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.89 USD
- зміна ціни Chucky протягом дня — -7.95%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chucky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chucky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chucky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chucky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.95%
|30 днів
|$ 0
|-30.44%
|60 днів
|$ 0
|-2.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chucky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
-7.95%
+4.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A meme/utility token on Cronos blockchain created by DooNFT project. It's being used in DooNFT tools and games.
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