Сьогоднішня ціна Chucky (CHUCKY)

Поточна ціна Chucky (CHUCKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHUCKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chucky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 195.89 USD

- зміна ціни Chucky протягом дня — -7.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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