Сьогоднішня ціна Chuchu (CHUCHU)

Поточна ціна Chuchu (CHUCHU) сьогодні становить 0.064893 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHUCHU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chuchu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 333.90 USD

- зміна ціни Chuchu протягом дня — -7.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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