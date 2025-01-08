Ціна ChubbyAkita (CAKITA)
Поточна ціна ChubbyAkita (CAKITA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CAKITA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ChubbyAkita:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни ChubbyAkita протягом дня — 0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChubbyAkita до USD становила $ 0.0.
За останні 30 днів зміна ціни ChubbyAkita до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChubbyAkita до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChubbyAkita до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
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|90 днів
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Останній аналіз цін ChubbyAkita: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chubby Akita $CAKITA is a fair deflationary decentralized community experiment. With a built in burn and redistribution function, anyone willing to hold $CAKITA may potentially be rewarded with chubby gains.
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