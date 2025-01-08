Сьогоднішня ціна Chuan Pu (CHUANPU)

Поточна ціна Chuan Pu (CHUANPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 288.31K USD. Ціна CHUANPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chuan Pu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.30K USD

- зміна ціни Chuan Pu протягом дня — -55.78%

- циркуляційна пропозиція – 980.00M USD

Отримуйте оновлення цін CHUANPU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHUANPU.