Ціна Chuan Pu (CHUANPU)
Поточна ціна Chuan Pu (CHUANPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 288.31K USD. Ціна CHUANPU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chuan Pu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 139.30K USD
- зміна ціни Chuan Pu протягом дня — -55.78%
- циркуляційна пропозиція – 980.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chuan Pu до USD становила $ -0.000362217043238759.
За останні 30 днів зміна ціни Chuan Pu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chuan Pu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chuan Pu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000362217043238759
|-55.78%
|30 днів
|$ 0
|+244.85%
|60 днів
|$ 0
|-7.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chuan Pu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
-55.78%
+280.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chuanpu - The Chinese Trump Bringing together the best of both worlds to make crypto great again!
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