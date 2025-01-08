Сьогоднішня ціна Chrystal (CHRYSTAL)

Поточна ціна Chrystal (CHRYSTAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.35K USD. Ціна CHRYSTAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chrystal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.52 USD

- зміна ціни Chrystal протягом дня — -11.58%

- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD

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