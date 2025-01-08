Ціна Chrystal (CHRYSTAL)
Поточна ціна Chrystal (CHRYSTAL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 14.35K USD. Ціна CHRYSTAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chrystal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 238.52 USD
- зміна ціни Chrystal протягом дня — -11.58%
- циркуляційна пропозиція – 999.80M USD
Отримуйте оновлення цін CHRYSTAL до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни CHRYSTAL.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chrystal до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chrystal до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Chrystal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Chrystal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.58%
|30 днів
|$ 0
|-51.33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Chrystal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.71%
-11.58%
-14.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chrystal, the venerable elder of Freedom Farm, left us on March 7, 2024. She was not only the oldest but also a dear friend to Cheyenne, sharing countless moments of companionship. Now, we believe she has reunited with her dear friends Pnut and Fred in a better place. Please join us to honor her memory, reflect on her life, and continue her legacy by contributing to the well-being of all the animals at Freedom Farm. Let's come together to celebrate Chrystal's life and enhance the lives of those who remain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 CHRYSTAL до AUD
A$--
|1 CHRYSTAL до GBP
￡--
|1 CHRYSTAL до EUR
€--
|1 CHRYSTAL до USD
$--
|1 CHRYSTAL до MYR
RM--
|1 CHRYSTAL до TRY
₺--
|1 CHRYSTAL до JPY
¥--
|1 CHRYSTAL до RUB
₽--
|1 CHRYSTAL до INR
₹--
|1 CHRYSTAL до IDR
Rp--
|1 CHRYSTAL до PHP
₱--
|1 CHRYSTAL до EGP
￡E.--
|1 CHRYSTAL до BRL
R$--
|1 CHRYSTAL до CAD
C$--
|1 CHRYSTAL до BDT
৳--
|1 CHRYSTAL до NGN
₦--
|1 CHRYSTAL до UAH
₴--
|1 CHRYSTAL до VES
Bs--
|1 CHRYSTAL до PKR
Rs--
|1 CHRYSTAL до KZT
₸--
|1 CHRYSTAL до THB
฿--
|1 CHRYSTAL до TWD
NT$--
|1 CHRYSTAL до CHF
Fr--
|1 CHRYSTAL до HKD
HK$--
|1 CHRYSTAL до MAD
.د.م--