Сьогоднішня ціна Chronicum (CHRO)

Поточна ціна Chronicum (CHRO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.92K USD. Ціна CHRO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chronicum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14 USD

- зміна ціни Chronicum протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 124.31M USD

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