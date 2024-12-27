Ціна Chronicle (XNL)
Поточна ціна Chronicle (XNL) сьогодні становить 0.00857045 USD з ринковою капіталізацією $ 411.75K USD. Ціна XNL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chronicle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD
- зміна ціни Chronicle протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 48.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chronicle до USD становила $ -0.000222295329286341.
За останні 30 днів зміна ціни Chronicle до USD становила $ -0.0003810456.
За останні 60 днів зміна ціни Chronicle до USD становила $ -0.0002489158.
За останні 90 днів зміна ціни Chronicle до USD становила $ -0.02794686060096095.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000222295329286341
|-2.52%
|30 днів
|$ -0.0003810456
|-4.44%
|60 днів
|$ -0.0002489158
|-2.90%
|90 днів
|$ -0.02794686060096095
|-76.53%
Останній аналіз цін Chronicle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-2.52%
-4.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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