Сьогоднішня ціна Chronicle (XNL)

Поточна ціна Chronicle (XNL) сьогодні становить 0.00857045 USD з ринковою капіталізацією $ 411.75K USD. Ціна XNL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chronicle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.23K USD

- зміна ціни Chronicle протягом дня — -2.52%

- циркуляційна пропозиція – 48.04M USD

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