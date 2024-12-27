Ціна Christianity Coin (CHRIST)
Поточна ціна Christianity Coin (CHRIST) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.14K USD. Ціна CHRIST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Christianity Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 821.42 USD
- зміна ціни Christianity Coin протягом дня — +4.62%
- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Christianity Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Christianity Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Christianity Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Christianity Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.62%
|30 днів
|$ 0
|-78.52%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Christianity Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.16%
+4.62%
-13.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm. Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity. The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ https://app.endaoment.org/christianitycoin
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