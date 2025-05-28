Сьогоднішня ціна Christ Is King (CIK)

Поточна ціна Christ Is King (CIK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,04M USD. Ціна CIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Christ Is King:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Christ Is King протягом дня — +2,17%

- циркуляційна пропозиція – 777,00B USD

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