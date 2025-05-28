Ціна Christ Is King (CIK)
Поточна ціна Christ Is King (CIK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19,04M USD. Ціна CIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Christ Is King:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Christ Is King протягом дня — +2,17%
- циркуляційна пропозиція – 777,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Christ Is King до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Christ Is King до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Christ Is King до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Christ Is King до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Christ Is King: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,24%
+2,17%
+46,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$CIK is the first major faith-based meme coin and tokenized community, uniting 2.4B+ Christians worldwide under one banner: Christ is King. Blending the viral power of memecoins with a mission-driven purpose, $CIK empowers a decentralized, borderless movement for Kingdom impact. $CIK is backed by a KYC’d and Certik-audited core team whose members have been instrumental in multiple $100M+ token launches. Whether you’re here for the culture, the chart, or the cause—this is your moment. Decentralized. Unstoppable. Eternal.
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