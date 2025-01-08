Ціна CHRISCHAN (CHCH)
Поточна ціна CHRISCHAN (CHCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHRISCHAN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01 USD
- зміна ціни CHRISCHAN протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHRISCHAN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHRISCHAN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHRISCHAN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHRISCHAN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-24.17%
|60 днів
|$ 0
|-6.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHRISCHAN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.56%
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