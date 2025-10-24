Інформація щодо ціни Chrema Coin (CRMC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,809512 $ 0,809512 $ 0,809512 Мін. за 24 год $ 0,888459 $ 0,888459 $ 0,888459 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,809512$ 0,809512 $ 0,809512 Макс. за 24 год $ 0,888459$ 0,888459 $ 0,888459 Рекордний максимум $ 5,02$ 5,02 $ 5,02 Найнижча ціна $ 0,432032$ 0,432032 $ 0,432032 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,41% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,68% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,68%

Актуальна ціна Chrema Coin (CRMC) становить $0,810211. За останні 24 години CRMC торгувався між мінімумом у $ 0,809512 і максимумом у $ 0,888459, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRMC становить $ 5,02, тоді як його історичний мінімум — $ 0,432032.

Що стосується короткострокових результатів, то CRMC змінився на -- за останню годину, -0,41% за 24 години та на -4,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chrema Coin (CRMC)

Ринкова капіталізація $ 8,91M$ 8,91M $ 8,91M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,51M$ 40,51M $ 40,51M Циркуляційне постачання 10,99M 10,99M 10,99M Загальна пропозиція 50 000 000,0 50 000 000,0 50 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Chrema Coin — $ 8,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRMC — 10,99M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,51M.