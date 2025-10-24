Актуальна ціна Chrema Coin сьогодні становить 0,810211 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRMC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRMC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Chrema Coin сьогодні становить 0,810211 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни CRMC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни CRMC на MEXC вже зараз.

Ціна Chrema Coin (CRMC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CRMC до USD:

$0,810211
-0,40%1D
Графік ціни Chrema Coin (CRMC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:39:27 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Chrema Coin (CRMC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,809512
Мін. за 24 год
$ 0,888459
Макс. за 24 год

$ 0,809512
$ 0,888459
$ 5,02
$ 0,432032
--

-0,41%

-4,68%

-4,68%

Актуальна ціна Chrema Coin (CRMC) становить $0,810211. За останні 24 години CRMC торгувався між мінімумом у $ 0,809512 і максимумом у $ 0,888459, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CRMC становить $ 5,02, тоді як його історичний мінімум — $ 0,432032.

Що стосується короткострокових результатів, то CRMC змінився на -- за останню годину, -0,41% за 24 години та на -4,68% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chrema Coin (CRMC)

$ 8,91M
--
$ 40,51M
10,99M
50 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація Chrema Coin — $ 8,91M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CRMC — 10,99M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,51M.

Історія ціни Chrema Coin (CRMC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chrema Coin до USD становила $ -0,0033590224059744.
За останні 30 днів зміна ціни Chrema Coin до USD становила $ -0,4578742993.
За останні 60 днів зміна ціни Chrema Coin до USD становила $ -0,2918411620.
За останні 90 днів зміна ціни Chrema Coin до USD становила $ -2,82511683243107.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0033590224059744-0,41%
30 днів$ -0,4578742993-56,51%
60 днів$ -0,2918411620-36,02%
90 днів$ -2,82511683243107-77,71%

Що таке Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Chrema Coin (CRMC)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Chrema Coin (USD)

Скільки коштуватиме Chrema Coin (CRMC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Chrema Coin (CRMC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Chrema Coin.

Перегляньте прогноз ціни Chrema Coin вже зараз!

CRMC до місцевих валют

Токеноміка Chrema Coin (CRMC)

Розуміння токеноміки Chrema Coin (CRMC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CRMC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Chrema Coin (CRMC)

Скільки сьогодні коштує Chrema Coin (CRMC)?
Актуальна ціна CRMC у USD становить 0,810211 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CRMC до USD?
Поточна ціна CRMC до USD — $ 0,810211. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Chrema Coin?
Ринкова капіталізація CRMC — $ 8,91M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CRMC?
Циркуляційна пропозиція CRMC — 10,99M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CRMC?
CRMC досяг історичної максимальної ціни у 5,02 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CRMC?
Історична мінімальна ціна CRMC становила 0,432032 USD.
Який обсяг торгівлі CRMC?
Актуальний обсяг торгівлі CRMC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CRMC цього року?
CRMC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CRMC для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.