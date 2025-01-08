Сьогоднішня ціна CHOWIE (CHOWIE)

Поточна ціна CHOWIE (CHOWIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.60K USD. Ціна CHOWIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHOWIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26 USD

- зміна ціни CHOWIE протягом дня — -5.06%

- циркуляційна пропозиція – 927.30M USD

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