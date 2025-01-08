Ціна CHOWIE (CHOWIE)
Поточна ціна CHOWIE (CHOWIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.60K USD. Ціна CHOWIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHOWIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26 USD
- зміна ціни CHOWIE протягом дня — -5.06%
- циркуляційна пропозиція – 927.30M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHOWIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHOWIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHOWIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHOWIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.06%
|30 днів
|$ 0
|-73.95%
|60 днів
|$ 0
|-95.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHOWIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.06%
+8.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHOWIE is a project centered around a customizable digital companion – an AI-driven 'infinite dog' that can transform into anything imaginable. Through advanced AI tools, users can create tailored scenarios and interactive experiences with CHOWIE, providing endless possibilities for creativity, engagement, and personalization. The project aims to blend entertainment with unique user interactions, giving digital ownership new meaning and value.
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