Скільки коштує ChowdLaunch зараз?

ChowdLaunch зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -13.29% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.

Чи зростатиме чи зменшуватиметься CHWDR сьогодні?

CHWDR продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad.

Наскільки популярний ChowdLaunch сьогодні?

Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають CHWDR.

Що відрізняє ChowdLaunch від інших криптоактивів?

Як частина категорії Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad та створений на мережі --, CHWDR пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.

Скільки CHWDR існує на ринку?

Сьогодні в обігу знаходиться 986146566.654848 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.

Яка максимальна та мінімальна ціна ChowdLaunch за всю історію?

Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.