Ціна ChowdLaunch (CHWDR)
Поточна ціна ChowdLaunch (CHWDR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 13.30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHWDR до USD становить $ 0 за CHWDR.
ChowdLaunch наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 255,904, з циркуляційною пропозицією у 986.15M CHWDR. Протягом останніх 24 годин CHWDR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці CHWDR змінився на +0.82% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 16.44K.
Поточна ринкова капіталізація ChowdLaunch — $ 255.90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 16.44K. Циркуляційна пропозиція CHWDR — 986.15M, зі загальною пропозицією 986146566.654848. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 255.90K.
+0.82%
-13.29%
--
--
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ChowdLaunch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ChowdLaunch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ChowdLaunch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ChowdLaunch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.29%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
У 2040 році ціна ChowdLaunch потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Скільки коштує ChowdLaunch зараз?
ChowdLaunch зараз торгуються по ціні ₴, з рухом ціни -13.29% за останні 24 години. Ця актуальна ціна дає уявлення про реальну ринкову активність та настрій інвесторів.
Чи зростатиме чи зменшуватиметься CHWDR сьогодні?
CHWDR продемонстрував зміну ціни за останні 24 години, що відображає реакцію ринку на останні новини, обсяг торгів та події в екосистемі Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad.
Наскільки популярний ChowdLaunch сьогодні?
Токен зареєстрував обсяг торгів за 24 години в розмірі ₴--, що свідчить про те, скільки трейдерів активно купують або продають CHWDR.
Що відрізняє ChowdLaunch від інших криптоактивів?
Як частина категорії Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad та створений на мережі --, CHWDR пропонує конкретне призначення та роль в своїй екосистемі, яке може включати платежі, стекінг, управління або специфічні випадки використання.
Скільки CHWDR існує на ринку?
Сьогодні в обігу знаходиться 986146566.654848 токенів, що допомагає визначити дефіцит токенів та загальну ринкову вартість.
Яка максимальна та мінімальна ціна ChowdLaunch за всю історію?
Найвища зафіксована ціна токена (ATH) становить ₴, а найнижча точка (ATL) — ₴, що надає важливий контекст для довгострокових інвесторів, які оцінюють цінові цикли.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
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