Сьогоднішня ціна CHOW CHOW (CHOW)

Поточна ціна CHOW CHOW (CHOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHOW CHOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.73 USD

- зміна ціни CHOW CHOW протягом дня — -6.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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