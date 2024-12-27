Ціна CHOW (CHOW)
Поточна ціна CHOW (CHOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 82.45K USD. Ціна CHOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.33K USD
- зміна ціни CHOW протягом дня — +1.94%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHOW до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHOW до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни CHOW до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни CHOW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.94%
|30 днів
|$ 0
|-81.03%
|60 днів
|$ 0
|-88.42%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.69%
+1.94%
-50.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CHOW is a purely meme-driven crypto project that embodies the playful and unpredictable spirit of the crypto world. It rejects the idea of secret societies, conspiracies, or centralized powers pulling the strings. Instead, CHOW is all about the simple, lighthearted fun of memes, community, and chaos. There’s no grand master plan, no hidden agenda—just CHOW CHOW, the loyal yet ferocious dog at the center of the movement. The project thrives on its community, fueled by humor, unpredictability, and the raw energy of internet culture. In the world of CHOW, the only rule is: there is no cabal, just CHOW.
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