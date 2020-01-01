Токеноміка Choruz AI (CHORUZ) Дізнайтеся ключову інформацію про Choruz AI (CHORUZ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Choruz AI (CHORUZ) Choruz is an innovative platform at the intersection of music, AI, and Web3 technology. It aims to democratize music creation, redefine fan engagement, and establish new revenue streams for both creators and listeners. Our Vision: To build a decentralized music ecosystem where anyone can create, share, and monetize music seamlessly, leveraging cutting-edge AI tools and blockchain technology. Core Features: • AI Music Generation: Anyone can create professional-quality songs and albums with ease, removing traditional barriers to music production. • Music NFTs: Empower artists and fans to own, trade, and earn from music creations using blockchain technology. • Decentralized Rewards: Through $CHORUZ, users can access premium features, stake for rewards, and participate in a “Listen-to-Earn” economy. • Community-Driven Platform: A robust governance model ensures the community has a voice in the platform’s direction. Choruz isn’t just about creating music—it’s about transforming the way we interact with it, bridging the gap between creators, fans, and technology in a decentralized, collaborative environment. Офіційний вебсайт: https://www.choruz.ai Whitepaper: https://whitepaper.choruz.ai Купити CHORUZ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Choruz AI (CHORUZ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Choruz AI (CHORUZ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 332,01K $ 332,01K $ 332,01K Загальна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Циркуляційна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 332,01K $ 332,01K $ 332,01K Історичний максимум: $ 0,00548131 $ 0,00548131 $ 0,00548131 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00033303 $ 0,00033303 $ 0,00033303 Дізнайтеся більше про ціну Choruz AI (CHORUZ)

Токеноміка Choruz AI (CHORUZ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Choruz AI (CHORUZ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CHORUZ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CHORUZ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CHORUZ, досліджуйте ціну токена CHORUZ в реальному часі!

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