Сьогоднішня ціна Choruz AI (CHORUZ)

Поточна ціна Choruz AI (CHORUZ) сьогодні становить 0.00211979 USD з ринковою капіталізацією $ 2.07M USD. Ціна CHORUZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Choruz AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 992.65K USD

- зміна ціни Choruz AI протягом дня — +119.86%

- циркуляційна пропозиція – 974.81M USD

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