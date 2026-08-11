Сьогоднішня ціна CHONKY

Поточна ціна CHONKY (CHONKY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11.98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHONKY до USD становить $ 0 за CHONKY.

CHONKY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 288,991, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M CHONKY. Протягом останніх 24 годин CHONKY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00217993, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHONKY змінився на +0.34% за останню годину та на +2.66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 5.73K.

Ринкова інформація щодо CHONKY (CHONKY)

Ринкова капіталізація $ 288.99K$ 288.99K $ 288.99K Обсяг (за 24 год) $ 5.73K$ 5.73K $ 5.73K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 288.99K$ 288.99K $ 288.99K Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

Поточна ринкова капіталізація CHONKY — $ 288.99K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 5.73K. Циркуляційна пропозиція CHONKY — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999999250.8068373. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 288.99K.