Ціна Chonkus Maximus (CHONKUS)

Актуальна ціна 1 CHONKUS до USD:

-15,00%1D
Графік ціни Chonkus Maximus (CHONKUS) в реальному часі
Інформація щодо ціни Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

Актуальна ціна Chonkus Maximus (CHONKUS) становить $0,00000957. За останні 24 години CHONKUS торгувався між мінімумом у $ 0,00000944 і максимумом у $ 0,00001126, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHONKUS становить $ 0,00108574, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000931.

Що стосується короткострокових результатів, то CHONKUS змінився на -0,05% за останню годину, -15,05% за 24 години та на -3,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chonkus Maximus (CHONKUS)

Поточна ринкова капіталізація Chonkus Maximus — $ 9,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHONKUS — 999,91M, зі загальною пропозицією 999909596.551002. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,56K.

Історія ціни Chonkus Maximus (CHONKUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chonkus Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Chonkus Maximus до USD становила $ -0,0000018912.
За останні 60 днів зміна ціни Chonkus Maximus до USD становила $ -0,0000055087.
За останні 90 днів зміна ціни Chonkus Maximus до USD становила $ -0,0005382224456307549.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-15,05%
30 днів$ -0,0000018912-19,76%
60 днів$ -0,0000055087-57,56%
90 днів$ -0,0005382224456307549-98,25%

Що таке Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a "destination" — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Chonkus Maximus (USD)

Скільки коштуватиме Chonkus Maximus (CHONKUS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Chonkus Maximus (CHONKUS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Chonkus Maximus.

Перегляньте прогноз ціни Chonkus Maximus вже зараз!

CHONKUS до місцевих валют

Токеноміка Chonkus Maximus (CHONKUS)

Розуміння токеноміки Chonkus Maximus (CHONKUS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена CHONKUS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Chonkus Maximus (CHONKUS)

Скільки сьогодні коштує Chonkus Maximus (CHONKUS)?
Актуальна ціна CHONKUS у USD становить 0,00000957 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна CHONKUS до USD?
Поточна ціна CHONKUS до USD — $ 0,00000957. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Chonkus Maximus?
Ринкова капіталізація CHONKUS — $ 9,56K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція CHONKUS?
Циркуляційна пропозиція CHONKUS — 999,91M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) CHONKUS?
CHONKUS досяг історичної максимальної ціни у 0,00108574 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) CHONKUS?
Історична мінімальна ціна CHONKUS становила 0,00000931 USD.
Який обсяг торгівлі CHONKUS?
Актуальний обсяг торгівлі CHONKUS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна CHONKUS цього року?
CHONKUS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни CHONKUS для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Chonkus Maximus (CHONKUS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

