Інформація щодо ціни Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000944 $ 0,00000944 $ 0,00000944 Мін. за 24 год $ 0,00001126 $ 0,00001126 $ 0,00001126 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000944$ 0,00000944 $ 0,00000944 Макс. за 24 год $ 0,00001126$ 0,00001126 $ 0,00001126 Рекордний максимум $ 0,00108574$ 0,00108574 $ 0,00108574 Найнижча ціна $ 0,00000931$ 0,00000931 $ 0,00000931 Зміна ціни (за 1 год) -0,05% Зміна ціни (1 дн.) -15,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,94% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,94%

Актуальна ціна Chonkus Maximus (CHONKUS) становить $0,00000957. За останні 24 години CHONKUS торгувався між мінімумом у $ 0,00000944 і максимумом у $ 0,00001126, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CHONKUS становить $ 0,00108574, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000931.

Що стосується короткострокових результатів, то CHONKUS змінився на -0,05% за останню годину, -15,05% за 24 години та на -3,94% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Chonkus Maximus (CHONKUS)

Ринкова капіталізація $ 9,56K$ 9,56K $ 9,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,56K$ 9,56K $ 9,56K Циркуляційне постачання 999,91M 999,91M 999,91M Загальна пропозиція 999 909 596,551002 999 909 596,551002 999 909 596,551002

Поточна ринкова капіталізація Chonkus Maximus — $ 9,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHONKUS — 999,91M, зі загальною пропозицією 999909596.551002. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,56K.