Сьогоднішня ціна Chonk the Frog (CHONK)

Поточна ціна Chonk the Frog (CHONK) сьогодні становить 0.00016849 USD з ринковою капіталізацією $ 153.46K USD. Ціна CHONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chonk the Frog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.18K USD

- зміна ціни Chonk the Frog протягом дня — -4.84%

- циркуляційна пропозиція – 917.47M USD

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