Сьогоднішня ціна Chonk The Cat (CHONK)

Поточна ціна Chonk The Cat (CHONK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CHONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chonk The Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.12K USD

- зміна ціни Chonk The Cat протягом дня — -29.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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