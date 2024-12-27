Сьогоднішня ціна CHONK (CHONK)

Поточна ціна CHONK (CHONK) сьогодні становить 0.00116709 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна CHONK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CHONK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49K USD

- зміна ціни CHONK протягом дня — +5.77%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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