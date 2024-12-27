Ціна CHONK (CHONK)
Поточна ціна CHONK (CHONK) сьогодні становить 0.00116709 USD з ринковою капіталізацією $ 1.16M USD. Ціна CHONK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CHONK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.49K USD
- зміна ціни CHONK протягом дня — +5.77%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CHONK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни CHONK до USD становила $ +0.0011904470.
За останні 60 днів зміна ціни CHONK до USD становила $ +0.0004904468.
За останні 90 днів зміна ціни CHONK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.77%
|30 днів
|$ +0.0011904470
|+102.00%
|60 днів
|$ +0.0004904468
|+42.02%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін CHONK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.62%
+5.77%
+50.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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